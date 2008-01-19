Світ обрав ім`я для німецького полярного ведмежати (фото)

Німецького полярного ведмежату, відлученого від матері через побоювання за його життя, вирішили назвати Сніжинка, повідомляє AP. Після того, як 11 січня був відкритий офіційний сайт звіра, зі всього світу надійшло більше 50 тисяч пропозицій з кличками для нього, з яких спеціально створена рада вибрала найвідповіднішу.

Нюрнберзькі власті вже зареєстрували іменну торгову марку ведмежати. Крім того, за повідомленнями на офіційному сайті Сніжинки, адміністрація міста розробляє логотип ведмежати і планує випускати під маркою його імені різні товари – рюкзаки, парасольки, кухлі, постільну білизну, календарі, листівки, одяг, іграшки, настільні ігри, солодощі і інше.

Нагадаємо, що рік тому в Берлінському зоопарку сталася схожа історія. Біла ведмедиця відмовилася від свого дитинчати, і ведмежа, що отримало ім`я Кнут, було усиновлене міністром охорони навколишнього середовища Німеччини Зігмаром Габріелем. У Кнута з тих пір є свій блог і телешоу. Як припускає німецький таблоїд, Сніжинка може в майбутньому стати фрау Кнут.