В Індії вперше стратять за два групові зґвалтування

Трьох чоловіків, яким від 19 до 28 років, визнали винними у другому зґвалтування в березні. Перед цим їх вже встигли засудити до довічного ув'язнення за перший напад на 18-річну дівчину. Тепер вирок переглянули, оскільки за новим законом за неодноразове вчинення злочину передбачена смертна кара.

Про це 4 квітня повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Прокуратурі вдалося довести, що саме підсудні були причетні до двох груповим зґвалтуванням, які відбулися в липні і серпні 2013 року. Обидва рази злочин здійснювали на покинутій фабриці в Мумбаї. Від дій гвалтівників постраждали 18-річна дівчина - оператор зв'язку - і 22-річна фотожурналістка, зазначає BBC News.

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Влада Індії в 2013 році під впливом громадської думки посилила покарання за зґвалтування. Широке висвітлення цієї проблеми як у місцевій, так і в світовій пресі почалося після смерті 23-річної студентки, згвалтованої шістьма чоловіками в автобусі в Делі в грудні 2012 року. Жертва померла від тяжких травм. З шістьох злочинців, яких звинуватили у зґвалтуванні студентки, один наклав на себе руки у в'язниці, чотирьох засудили до смертної кари, а ще один отримав максимальний термін для неповнолітнього - три роки тюрми.