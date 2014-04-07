Лондон можуть закрити для багатих іноземців

Про це пишуть "Весті.Економіка".

Вони вимагають обмежити продаж нерухомості багатим іноземним покупцям, попит з боку яких і підтримує зростання цін.

У середньому в 69% операціях на ринку нерухомості Лондона покупцями є іноземці, а 28% взагалі не живуть у Великобританії, свідчать дані Knight Frank.

За підсумками перших трьох місяців поточного року ціни зросли на 18%, досягнувши 362,699 тис фунтів стерлінгів за один об'єкт.

Голова житлового комітету Лондонської асамблеї Даррен Джонсон сказав, що мешканці вимагають рішучих заходів з боротьби зі спекулянтами, оскільки через них ростуть ціни.

Поки що не дуже ясно, як влада може обмежити продаж житла іноземцям, так як столиця Великобританії є найбільш популярним містом серед людей, чий стан обчислюється мільярдами доларів.

Раніше були ріелтори, які продавали житлову нерухомість тільки іноземцям, але під тиском суспільства вони змушені були переорієнтуватися на місцевих покупців.

Ті, хто купує нерухомість в Mayfair, витрачають у середньому 36,1 млн доларів на ці цілі. Аналогічний об'єкт в St John's Woods або Regent's Park буде коштувати вже близько 37 млн доларів.

І витрати на утримання таких будинків також вражають уяву. Кожен рік доведеться витрачати по 400 тис.доларів на оплату комунальних послуг, страховки і зарплату службовцям.

Якщо хтось і купує нерухомість в іншому районі, то в будь-якому випадку менше 10 млн доларів вона не стоїть.

Популярність Лондона обумовлена ​​необхідністю жити в тому місці, яке має вирішальне значення для бізнесу. Крім цього, проживання в "платиновому трикутнику" дозволяє увійти в особливий "клуб мільярдерів", тобто нерухомість тут - це необхідний статус.