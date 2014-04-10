Ізраїль запустив у космос супутник-шпигун

Ізраїльські військові в середу відправили в космос черговий розвідувальний супутник «Офек-10», пише видання Jerusalem Post з посиланням на міністерство оборони країни, передає РИА Новости.

«Офек-10» є останньою моделлю серії супутників «Офек», які розробляє корпорація Israel Aircraft Industries. Як і попередні супутники цієї серії, «Офек-10» був запущений з військово-повітряної бази «Пальмахим», на південь від Тель-Авіва, з допомогою ракети-носія «Шавіт». Супутник вийшов на задану орбіту незабаром після запуску. Тепер йому належить пройти серію тестів для перевірки функціонування ключових систем.

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Місцеві ЗМІ стверджують, що основне призначення супутника - стеження за Іраном, чию ядерну програму в Ізраїлі вважають головною загрозою своїй безпеці. Як наголошується в повідомленні міністерства оборони, супутник оснащено сучасним устаткуванням, що дозволяє здійснювати фотозйомку у будь-який час доби і при будь-яких погодних умовах.

Останній запуск супутника серії «Офек», що на івриті означає «горизонт», що відбувся у 2010 році. Як зазначає видання Arutz Sheva, після запуску «Офек-10» ізраїльське угруповання розвідувальних супутників налічує шість апаратів.