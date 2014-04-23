У Конго в результаті аварії потягу загинуло 30 людей
09:27, 23 квітня 2014Світ
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На південному сході Демократичної Республіки Конго в результаті аварії потягу загинуло, щонайменше, 30 осіб.
Кількість жертв може зрости / pda.top.rbc.ru
Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Wireupdate. Крім того, 55 осіб дістали поранення.
Наголошується, що пасажирський потяг на великій швидкості зійшов з рейок у провінції Катанга.
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Повідомляється, що кількість жертв може зрости, оскільки під уламками потягу, можливо, знаходяться люди.
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