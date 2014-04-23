У Конго в результаті аварії потягу загинуло 30 людей

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Wireupdate. Крім того, 55 осіб дістали поранення.

Наголошується, що пасажирський потяг на великій швидкості зійшов з рейок у провінції Катанга.

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Повідомляється, що кількість жертв може зрости, оскільки під уламками потягу, можливо, знаходяться люди.