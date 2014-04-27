Папа Римський проголосив святими Івана ХХІІІ та Івана Павла ІІ

Папа Римський Франциск проголосив святими Католицької церкви Римських єпископів Івана ХХІІІ та Івана Павла ІІ.

Як повідомляє Радіо Ватикан, із главою Католицької церкви співслужили вислужений Папа Бенедикт XVI, 150 кардиналів, понад 700 єпископів та величезна кількість священиків. Серед них – глава УГКЦ Святослав Шевчук і голова Конференції римо-католицьких єпископів України Мечислав Мокшицький, який свого часу був другим особистим секретарем святого Івана Павла ІІ.

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Богослужіння розпочалося проказуванням коронки до Божого милосердя та літанії до всіх святих, під час якої відбувся процесійний вхід служителів. Після літургійного початку Святої меси постулятори звернулися до Святішого отця з проханнями про визнання святості, після чого, проказавши молитву до Святого духа, вселенський архиєрей зачитав формулу канонізації. Під час співу антифону внесено та покладено на призначеному місці мощі новопроголошених святих. Їх принесли Флорібет Мора Діаз з Коста-Ріки, зцілена за заступництвом святого Івана Павла ІІ, та племінники святого Івана ХХІІІ.

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Сьогодні базиліка Святого Петра залишатиметься відчиненою від 14.00 до 22.00, щоб паломники могли помолитися перед мощами новопроглошених святих.

Як повідомляв УНІАН, Папу Римського Іоанна XXIII (Анджело Ронкаллі), який помер у червні 1963 року, було беатифіковано Іваном Павлом II 3 вересня 2000 року. У свою чергу, Івана Павла II (Кароля Войтилу), який помер 2 квітня 2005 року, оголосив блаженним його наступник на папському престолі Бенедикт XVI у рекордні терміни - вже 1 травня 2011 року.