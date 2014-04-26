Папа Римський Франциск зустрівся з Яценюком

15:01, 26 квітня 2014
Політика
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Сьогодні Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка.

REUTERS

Про це повідомляє радіо Ватикану.

Із Ватикану Яценюк поїде до базиліки Святої Софії в Римі, де відбудеться молитва за Україну та зустріч з українською громадою, йдеться в повідомленні.

До української офіційної делегації входять також в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця та мер міста Львів Андрій Садовий.

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