Папа Римський Франциск зустрівся з Яценюком
15:01, 26 квітня 2014Політика
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Сьогодні Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка.
Папа Римський Франциск зустрівся з Яценюком / REUTERS
Про це повідомляє радіо Ватикану.
Із Ватикану Яценюк поїде до базиліки Святої Софії в Римі, де відбудеться молитва за Україну та зустріч з українською громадою, йдеться в повідомленні.
До української офіційної делегації входять також в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця та мер міста Львів Андрій Садовий.
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