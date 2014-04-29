Президент Молдови висловився за приєднання країни до НАТО

Про це він заявив в інтерв'ю, яке з'явилося в молдавських електронних ЗМІ, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Якби моє рішення було визначальним, то я б підтримав приєднання Молдови до НАТО. Я переконаний, що якби ми були членами альянсу, сьогодні у нас був би вищий рівень безпеки, може, навіть була б повна безпека", - заявив Він, коментуючи ситуацію в Україні.

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При цьому він зазначив, що "у Молдови" складаються з НАТО дуже хороші відносини".

"Ми беремо участь у миротворчих діях альянсу - нещодавно, ви знаєте, молдавський військовий підрозділ вирушив у Косово, де бере участь у миротворчій операції", - сказав президент.

За його словами, у молдавського керівництва "існують серйозні побоювання з приводу подальшого розвитку кризи в Україні.

"Щось подібне ми вже пережили в 1992 році (збройний конфлікт у Придністров'ї), сьогодні на нашій території стоять російські війська, які ми вимагаємо вивести", - сказав Він.

Коментуючи возз'єднання Криму з Росією, глава молдавської держави провів аналогію з невизнаним Придністров'ям. "У Молдови, як у меншої держави, більше шансів втратити ці землі", - зауважив він.