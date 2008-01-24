Кандидат у президенти США назвав Путіна президентом Німеччини

Американський сенатор Джон Маккейн, який претендує на пост президента США від Республіканської партії, на виступі перед соратниками назвав Володимира Путіна президентом Німеччини. Маккейн заявив, що, перебуваючи на конференції в Німеччині, почув від "президента Німеччини Путіна "промову "в стилі холодної війни". Відеозапис обмовки Маккейна розміщений на сайті wjno.com

На сайті Mahalo.com затверджується, що Маккейн назвав Путіна президентом Німеччини на виступі в штаті Айова 17 лютого 2007 року, через тиждень після знаменитого виступу російського президента в Мюнхені. Проте популярною ця обмовка стала тільки зараз, в розпал передвиборної кампанії в США. Посилання на відповідний відеоролик займають високі позиції на сторінках колективного блога Digg, а також на сайті Drudge Report.

Варто відзначити, що Джон Маккейн давно не приховує своєї антипатії до дій російських властей в цілому і президентові РФ зокрема. Так, в різні роки Маккейн звинувачував Путіна в надмірній агресивності заяв, закликав виключити Росію з "Великої вісімки" і вмовляв президента США Джорджа Буша переглянути ставлення до свого російського колеги.

Лента.ру