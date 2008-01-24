Кандидат у президенти США назвав Путіна президентом Німеччини
Маккейн не приховує своєї антипатії
|Джон Маккейн. Фото Reuters
На сайті Mahalo.com затверджується, що Маккейн назвав Путіна президентом Німеччини на виступі в штаті Айова 17 лютого 2007 року, через тиждень після знаменитого виступу російського президента в Мюнхені. Проте популярною ця обмовка стала тільки зараз, в розпал передвиборної кампанії в США. Посилання на відповідний відеоролик займають високі позиції на сторінках колективного блога Digg, а також на сайті Drudge Report.
Варто відзначити, що Джон Маккейн давно не приховує своєї антипатії до дій російських властей в цілому і президентові РФ зокрема. Так, в різні роки Маккейн звинувачував Путіна в надмірній агресивності заяв, закликав виключити Росію з "Великої вісімки" і вмовляв президента США Джорджа Буша переглянути ставлення до свого російського колеги.