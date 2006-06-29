Росія не змогла домовитися з Туркменбаши

"Газпром" не зміг домовитися з Туркменією про поставки газу в 2007 році і додаткових закупівлях в другому півріччі поточного року. На зустрічі голови правління російської компанії Олексія Міллера і президента Туркменії Сапармурата Ніязова туркменська сторона знову запропонувала закупляти газ по 100 доларів за тисячу кубометрів, передає прес-служба "Газпрому".

Російська компанія не погодилася на такі умови, у зв`язку з чим переговори з цього питання були перервані. В даний час між "Газпромом" і Туркменією діє контракт на закупівлю 30 мільярдів кубометрів газу по 65 доларів за тисячу кубометрів. Також між сторонами діє угода про співпрацю в газовій галузі на 25 років. Вона була підписана в квітні 2003 року.

Лєнта.ру