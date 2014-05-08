Архів Британії розсекретив накази Вінстона Черчілля

Черчілль, який в той час був військовим міністром уряду Великобританії, в телеграмах наказував використовувати проти повстанців тисячі снарядів з гірчичним газом, що залишилися з часів Першої світової війни, пише РИА Новости.

"Якщо газові снаряди будуть доступні на місці або їх необхідно буде привезти, то вони, безумовно, мають бути застосовані заради уникнення надзвичайної ситуації.... Головнокомандувач повинен захищати свої позиції, яку би зброєю він не мав", - писав Черчілль у телеграмі, адресованій британському головнокомандувачу Персі Коксу.

Згідно з архівами, на той момент у британської армії в Месопотамії були в наявності 19500 газових снарядів, пізніше командири вимагали доставити з Єгипту додаткові 15 тисяч снарядів.

"Не розумію цю гидливість до використання газу. Я всіляко підтримую використання отруйного газу проти нецивілізованих племен", - заявляв Черчілль за рік до написання телеграми.

Араби Месопотамії (нинішня територія Іраку) підняли повстання проти британського правління навесні 1920-го року, вимагаючи незалежності. Восени того ж року англійці силовими методами придушили повстання. Згідно з оцінкою Великобританії, близько 10 тисяч арабів загинули в ході повстання. У 1921 році була проголошена держава Ірак.