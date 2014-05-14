ЄС закликав Білорусь ввести мораторій на смертну кару

Європейський Союз засудив страту засудженого у Білорусі і закликав офіційний Мінськ запровадити мораторій на смертну кару.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві речника Служби зовнішньої дії Євросоюзу.

"Ми суворо засуджуємо нещодавню страту Григорія Юзепчука, який був засуджений до смертної кари в квітні 2013 року. Це вже друга страта в Білорусі цього року. Ми розуміємо серйозність злочинів, за які він був засуджений. Європейський Союз виступає проти смертної кари, оскільки вона не може бути виправдана за жодних обставин", - йдеться у заяві.

Читайте такожВ Індії вперше стратять за два групові зґвалтування

"Смертна кара є жорстоким та негуманним покаранням... Ми закликаємо Білорусь - єдину країну в Європі, яка приводить в дію смертні вироки - приєднатися до глобального мораторію на смертну кару як перший крок до загального її скасування", - підкреслюється в заяві.

45-річний уродженець Житомирської області Юзепчук, ром за походженням, був розстріляний раніше цього тижня. У нього було семеро судимостей, в тому числі за кілька вбивств. Смертний вирок був винесений за вбивство співкамерника при відбуванні 25-річного покарання.