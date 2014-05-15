"Газпром" погодився знизити ціну газу для Литви

Про це сообщаеют РИА Новости з посиланням на заступника начальника управління правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності "Газпрому" Дмитра Хандогу.

Раніше ЗМІ Литви з посиланням на неофіційні джерела повідомляли, що знижка може скласти близько 20%, тобто ціна складе 370 доларів за тисячу кубічних метрів газу. "Близько 20%", - сказав Хандога, відповідаючи на запитання про розмір знижки для Литви.

Про досягнення сторонами домовленості на початку травня повідомив прем'єр-міністр Литви Альгірдас Буткявічюс, не уточнивши розмір знижки. Нова формула розрахунку ціни буде діяти протягом усього терміну дії контракту, тобто до 31 грудня 2015 року. Газ буде закуповуватися за новою ціною з 1 липня.

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Литва близько року вела переговори з "Газпромом", в рамках яких обговорювалися прийнятна для Литви ціна на газ, питання транзиту газу в Калінінградську область, а також реалізація в країні третього енергопакету ЄС, який передбачає вихід російського газового холдингу з управління литовським оператором трубопроводів Amber Grid (на 37,06% належить "Газпрому" і на 38,9% німецькому концерну E.ON Ruhrgas) до листопада поточного року.