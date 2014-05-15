У Бангладеш затонув пором із сотнями пасажирів

Про трагедію в четвер, 15 травня, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

В даний час вдалося виявити тіла восьми загиблих. За повідомленням місцевої влади, більшості пасажирів вдалося дістатися до берега. На місці аварії порома ведеться рятувальна операція.

«Ми отримуємо різні дані про те, скільки пасажирів було на борту судна на момент аварії. Їх кількість коливається від 200 до 350 осіб», - сказав представник міської адміністрації Саифул Хасан (Saiful Hasan).

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Інцидент стався на річці Менгха в районі Мушиганж. Причиною аварії могли стати несприятливі погодні умови. Напередодні в регіоні дув сильний вітер і не припинялися проливні дощі.

Поромне сполучення є одним з основних способів пересування в Бангладеш. Катастрофи за участю судів відбуваються в країні досить часто. Щороку десятки людей гинуть через аварії на воді. Так на початку травня 12 людей стали жертвами аварії порома на річці Галачипа.