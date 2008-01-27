Російський літак Ан-124 врізався у стовп

У французькому аеропорту «Льєж» російський літак Ан-124 врізався в стовп, що позначає номер стоянки, й був усунений від польотів.

Як повідомляє "Газета.ру" із посиланням на джерела в Міністерстві транспорту Росії, інцидент стався вчора о 3.15 за московським часом. В аеропорту Льєжа літак Ан-124 після зарулювання на стоянку й постановки на гальмо стоянки наїхав на стовп. При цьому лайнер одержав пошкодження обтічників верхнього й нижнього радіолокатора.

В результаті літак, що належить авіакомпанії «Волга-Дніпро» й виконував рейс за маршрутом «Рим - Льєж», був усунений від подальшої експлуатації. Співробітники Мінтрасу РФ почали розслідування даної події.