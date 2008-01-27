Найбільша афера у світовій історії фінансів

Найбільша в світовій історії фінансів афера відбулася у французькому банку «Societe Generale». Як повідомило в неділю керівництво банку, під час перевірки в минулі вихідні виявлено шахрайську махінацію на майже 50 мільярдів євро.

Як передає агентство Рейтер, інші подробиці в повідомленні не розголошуються.

У четвер банк оголосив про шахрайство, звинувативши молодшого трейдера у створенні великої кількості позицій, що завдали збитків на 4,9 мільярдів євро.

Французька поліція в суботу заарештувала трейдера Жерома КЕРВЬЄЛЯ, через якого, як припускають, банківська група «Societe Generale» зазнала втрат. У передмісті Парижа було проведено обшук в його квартирі. Фінансова поліція також обшукала головний офіс банку в рамках розслідування справи про масштабне шахрайство.

Французькі економісти висловлюють сумнів щодо офіційної версії збитків «Societe Generale». На думку експертів, одна з найбільших в Європі банківських груп зробила з 31-річного трейдера «цапа выдбувайла», щоб приховати численні втрати через кризу на фондовому ринку.

За версією керівництва банку, 31-річний трейдер, випускник Ліонського університету, діяв сам. Він проводив несанкціоновані операції на гроші клієнтів. На шахрайських операціях він нічого не заробив.

Поліція поки не виключає, що йдеться про колективне шахрайство в «Societe Generale».