Збиток від повені в Сербії оцінили в €1 млрд

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прем'єр-міністра країни Александра Вучича.

Допомога з-за кордону зможе покрити близько 20% збитків, зазначив він. За словами Вучича, ситуація в затоплених районах поліпшується, уряд склав план з відновлення після стихійного лиха. "Всі у кого зруйновані будинки, отримають нове житло", - пообіцяв прем'єр.

Він також запевнив, що держава візьме на себе відновлення доріг як республіканського, так і місцевого значення, які знаходяться у віданні муніципалітетів. Також буде проводитися відновлення енергосистеми. Ця стаття витрат буде основною.

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За словами прем'єра, держава допоможе фермерам, надавши їм насіння, добрива, а також частково відшкодувавши шкоду за загиблу худобу. "Все, що важливо для життя, держава відновить", - запевнив він.

Як вважає Вучич, через 7-8 днів місто Обреновац, найбільш постраждале від стихії, "повернеться до нормального життя". Поки повернення евакуйованих жителів туди заборонено, оскільки не відновлені системи каналізації і водопроводу, не завершена санація території. При цьому він зазначив, що "досі ніякої епідемії і проблем не було".

Прем'єр повідомив, що до середини наступного тижня уряд підготує повний звіт щодо ситуації з повінню.