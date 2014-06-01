Президент Абхазії заявив, що подає у відставку

Президент Абхазії Олександр Анкваб у зверненні до народу заявив, що подає у відставку.

Як передають РИА Новости, він пояснив, що це рішення було прийнято після численних консультацій з представниками громадськості, виборцями і соратниками.

«В цілях збереження стабільності в країні, згідно зі статтею 65 Конституції Республіки Абхазія, я подаю у відставку з посади президента Республіки Абхазія», - заявив Анкваб.

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Він зазначив, що найголовніше для нього - не допустити кровопролиття.

"Закликаю всіх до спокою, збереження громадянського миру, проведення нових виборів в нормальній обстановці", - додав Анкваб.

Як повідомляв УНІАН, парламент Абхазії 29 травня оголосив вотум недовіри прем'єру Леоніду Лакербаю, а президенту Анквабу запропонував добровільно скласти повноваження. Парламент 31 травня проголосував за проведення позачергових президентських виборів 24 серпня цього року і поклав обов'язки президента республіки на спікера Народного зібрання Валерія Бганбу.

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Анкваб став президентом 28 серпня 2011 року після смерті попереднього глави держави Багапша.

Мітинги та акції протесту в Абхазії регулярно проходять ось уже рік. Спочатку люди зібралися, коли Анкваб вимагав від операторів стільникового зв'язку підвищити ціни на послуги. Потім люди протестували проти підвищення цін на електроенергію і проти передачі всіх енергомереж в приватні руки.

Дуже багато звинувачень у корупції. Анквабу ставлять в провину, що він підписав таємні угоди з двома нафтовими компаніями на розробку нафтових родовищ у Чорному морі.