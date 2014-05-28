В окупованій РФ Абхазії опозиція знову пікетує адміністрацію президента

Нагадаємо, частина опозиціонерів провела минулу ніч в будівлі захопленої ними администрации. Прес-служба президента Абхазії не підтвердила повідомлення про відставку в керівництва країни, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Сам президент, як повідомляє його управління інформації, знаходиться в Абхазії, за межі республіки не виїжджав.

Парламент Абхазії на надзвичайній сесії обговорить ситуацію в республіці ситуацію і шляхи виходу з кризи.Читайте такожВ Абхазії розстріляли російського дипломата і поранили його дружину

Під контролем опозиції знаходяться будівля адміністрації президента та Абхазьке державне телебачення. Ситуація в столиці Абхазії, в цілому, стабільна, працює громадський транспорт, відкриті магазини, кафе і ресторани.

Довідка УНІАН. На початку серпня 2008 року відбулася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія утримує території Абхазії і Південній Осетії під своїм контролем.

Згідно з офіційною версією Росії, причиною війни стало напад грузинських військ на жителів Південної Осетії. Грузія наполягає, що проводила військову операцію в Цхінвальському регіоні у відповідь на провокації південно-осетинських збройних формувань.

Більшість країн Європи та світу не визнали незалежність Абхазії і Південної Осетії і наполягають на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.

Крім Росії, незалежність Абхазії і Південної Осетії визнали Нікарагуа, Венесуела, Республіка Науру. Абхазію визнала Вануату.