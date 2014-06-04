У Північній Кореї денну норму їжі скоротили до 410 грамів

У травні, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, в Північній Кореї видавалося за 410 г їжі на людину в день. У лютому норма становила 420 р. Це на 390 г менше, ніж мінімально рекомендований об'єм харчування. Для порівняння, американці за день з'їдають 2 кг їжі.

У Пхеньяні стверджують, що отримана за програмами ООН продовольча допомога була розподілена серед 16 млн людей, але перевірити ці дані неможливо. У той же час, програма забезпечення їжею північнокорейських дітей і вагітних жінок ООН відчуває нестачу фінансування - виділено лише 20% від необхідних сум, повідомляє ZN.UA.

Країна отримує міжнародну допомогу з 90-х років, коли ряд економічних зривів і масштабний голод призвели до загибелі сотень тисяч людей.

У доповідях Всесвітньої програми продовольства говориться, що недоїдає кожна третя північнокорейська дитина, а у кожної п'ятої є ознаки виснаження.

У травні в Північній Кореї, як кажуть в гуманітарних організаціях, убогий сезон. Він триває до жовтня. 16 млн людей змушені покладатися на пайки зернових, які видаються державою. В раціон входять рис, картопля і кукурудза - 410 г в день.

Як стверджує The Guardian, регулярна роздача продовольчих пайків продовжується тільки в північнокорейській столиці Пхеньяні, а ситуація в провінціях складається вкрай тривожна.

У жовтні, після збирання врожаю, продовольства було достатньо. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто цікавився питаннями розподілу продовольства і зазначав повноцінність раціонів. Але вже в січні домогосподарства отримали по 2 кг рису і кукурудзи. А тепер пайки або не видають, або люди отримують зіпсовані продукти.

Варто зазначити, що оцінки міжнародних спостерігачів продовольчої ситуації в Північній Кореї припускають значні похибки, оскільки ця країна залишається однією з найбільш закритих.