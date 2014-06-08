Сьогодні відбудеться інавгурація нового президента Єгипту ас-Сісі

Церемонія інавгурації обраного президента ЄгиптуАбдель Фаттаха ас-Сісі відбудеться в неділю вранці в столиці країни, повідомляє РИА Новости.

Церемонія розпочнеться о 10.30 ранку за місцевим часом (11.30 мск) із складення обраним президентом присяги на вірність народу. Урочистий захід буде проходити у приміщенні Вищого конституційного суду. Потім глава країни пройде в резиденцію єгипетських президентів палацу "Аль-Іттіхад", щоб отримати привітання від іноземних делегацій.

Свою присутність на урочистостях підтвердили понад 1 тисячі гостей з-за кордону. Серед них королі Бахрейну і Йорданії, емір Кувейту, спадкові принци Саудівської Аравії та ОАЕ. Представники Катару і Туреччини на вшанування нового президента, у зв'язку з натягнутими дипломатичними відносинами, запрошені не були. З іншого боку запрошена на урочистості Великобританія свою делегацію посилати не стала - представляти країну на заході буде заступник посла в Каїрі.

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У минулий вівторок виборчком Єгипту оголосив офіційні результати минулих 26-28 травня дострокових президентських виборів. За ас-Сісі проголосували 23,7 мільйони виборців (96,9% від загального числа). Його єдиний суперник - соціаліст-насерист Хамдін Сабахі - набрав трохи більше 750 тисяч голосів, або 3,9%.

Величезна популярність 59-річного ас-Сісі, як і прогнозували в Єгипті, перетворила вибори референдум щодо наділення його повноваженнями глави держави. Вважається, що більша частина населення країни вдячна колишньому військовому за рішучі дії і підтримку під час масових протестних акцій влітку 2013 року, що закінчилися відстороненням від влади ісламістів.

У своїх передвиборних промовах маршал заявляв, що планує здійснити великі економічні реформи, а також створити у країні понад 20 промислових міст, 26 туристичних центрів та вісім нових аеропортів.