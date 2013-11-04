Екс-президента Єгипту переводять у в'язницю в передмісті Олександрії

Поваленого Президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, який є обвинувачуваним у справі про вбивство демонстрантів, переводять до в'язниці Бурдж Аль-Араб, розташованої в передмісті Олександрії.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше Мурсі з моменту свого усунення від влади 3 липня перебував на одній з вілл, що належать Службі військової розвідки Єгипту.

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Мурсі й 14 високопоставленим функціонерам руху «Брати-мусульмани» інкримінують умисне вбивство і фізичне насильство, що призвело до загибелі шести демонстрантів і поранення сотень інших під час безпорядків у резиденції глави держави в грудні 2012 року.

Перше судове засідання у справі про вбивство демонстрантів, обвинувачуваним за якою проходять повалений президент Єгипту і функціонери асоціації ''Брати-мусульмани'', відбулося у понеділок у Каїрі.