Польські митники припинили страйк

Польські митники почали пропускати автомобілі, які вишикувалися в стокілометровій черзі на польсько-українському кордоні.

Як повідомляє "5-й канал" з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Польщі Вітольда ДРОЖДЖА, сьогодні на зміну вийшла половина працівників митних пунктів.

Відновлення роботи стало результатом вчорашніх переговорів з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

Як повідомлялося, глава уряду Польщі пообіцяв підвищити зарплату працівникам митниці. З жовтня 2007 р. митники саботують роботу, беручи лікарняні і відпустки, і вимагають гідної оплати праці - щонайменше, на рівні колег з інших країн Євросоюзу.

Ситуація на українсько-польському кордоні значно ускладнилася після приєднання Польщі до Шенгенської зони. З обох боків кордону зібралися величезні черги вантажівок. Серед причин черг - посилення заходів безпеки у зв`язку з приєднанням Польщі до Шенгенської зони і дефіцит кадрів у Польській митній службі. У пунктах пропуску Польщі замість десятків працівників працювали одиниці.

26 січня Держмитслужба України рекомендувала автоперевізникам обмежити перевезення через українсько-польський кордон, оскільки ситуація на кордоні не поліпшується, а в деяких випадках навіть погіршується. Причому це стосується не тільки пункту пропуску «Ягодин - Дорохуск», а й інших пунктів на кордоні з Польщею - «Краковець - Корчова», «Рава-Руська, - Гребенне», «Шегині - Медіка», «Смільниця - Кросценко», «Устілуг - Зосин». За даними Держмитслужби, внаслідок черг на кордоні, державний бюджет щодня не долічується 40-50 млн. грн. надходжень.

У свою чергу, українські автоперевізники заявили, що Польща має компенсувати збитки, завдані ситуацією на кордоні.