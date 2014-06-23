У польських ЗМІ виклали "прослушку" Сікорського: лаявся про США

Про це в розмові з екс-міністром фінансів Польщі Яцеком Ростовським нібито заявив чинний глава МЗС Польщі Радослав Сікорський рік тому, повідомляє видання "Wprost", посилаючись на записи прослуховування розмови політиків.

Про це в розмові з екс-міністром фінансів Польщі Яцеком Ростовським нібито заявив чинний глава МЗС Польщі Радослав Сікорський рік тому, повідомляє видання "Wprost", посилаючись на записи прослушки розмови політиків.

Видання почало публікувати матеріали з компроматом на провідних польських політиків і чиновників. Зокрема, оприлюднені фрагменти розмови Сікорського, де він нібито заявляє: зовнішня політика прем'єр-міністра Дональда Туска і міністра національної оборони Томаша Семоняка помилкова, а союз Польщі та США "нічого не вартий, є помилкою", і "шкідливий", оскільки створює " фальшиве відчуття безпеки".

Сікорський зазначив, що Польща "посвариться з німцями, з Росією, і будемо робити вигляд, що все добре", використавши при цьому нецензурний вислів.

"Bullshit, skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super. Frajerzy, kompletni frajerzy... Problem w Polsce jest, że mamy płytką dumę i niską samoocenę. Taka murzyńskość", - заявив Сікорський, зазначає видання.

Розмова нібито відбулася у польському ресторані "Сова і Приятелі" влітку 2013 року. У свою чергу сам Сікорський заперечує свою причетність до розмови: "Видання стверджує, що я нібито говорив з Ростовським в ресторані" Сова і приятелі ". Але я ніколи не був у цьому ресторані ", заявив Сікорський.

Разом з тим польські активісти публікують уточнення, що зустріч і розмова Сікорського відбулася не в зазначеному ресторані, а в іншому місці.

Bardzo istotny nowy fakt. Rozmowa Sikorski-Rostowski została nagrana nie u Sowy, lecz w Amber Room Pałacyku Sobańskich.

— Michał Majewski (@MajewskiMichal) June 22, 2014

Раніше Wprost опублікував запис бесіди чиновників, яка нібито відбулася влітку 2013 року, і де обговорювали способи тиску на бізнесменів і можливість вигнання з уряду тодішнього міністра фінансів Яцека Ростовського.

Восени того ж року глава мінфіну був відправлений у відставку.

За фактом нелегальної прослушки прокуратура проводить розслідування.

У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на прес-конференції заявив, що не збирається у відставку через скандал після оприлюднення записів прослушки. При цьому Туск не виключив можливості проведення дострокових парламентських виборів.

Джерело Українська правда