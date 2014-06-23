У Думі РФ вважають неприпустимим порівнювати Путіна з Гітлером, але не проти Сталіна

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю німецькому журналу Focus порівняла дії російського лідера Володимира Путіна щодо кризи в Україні з політикою Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна. На її думку, Путін «використовує національність як привід, щоб встановити контроль над країною військовими засобами», повідомляє РИА Новости.

На думку Слуцького, Російська Федерація сьогодні активно протистоїть "нацизму в Україні" (ймовірно, мова йде про анексію Криму під приводом "захисту росіян", а також підтримку тероризму на сході України, що вже призвело до сотень жертв).

"В цей же час лідери західних держав порівнюють саме президента РФ з Гітлером. Це жахливі подвійні стандарти", - сказав Слуцький.

Читайте такожПутіна чекає «московський нюрнберзький процес», якщо він почне війну з Україною - КравчукНа думку депутата, Грібаускайте порушила два найважливіші принципи. «Перший - недопущення порівнювати режим у Радянському Союзі зі злочинами нацистського режиму. І ми знаємо, що на Заході багато хто зараз робить таку спробу зрівняти нацизм і комунізм в цьому ключі як раз - Гітлера і Сталіна», - зазначив Слуцький.

Другим порушеним принципом він вважає сам факт порівняння президента Росії з Гітлером, у той час як "РФ виступає проти нацистського режиму в Україні".

При цьому Слуцький ніяк не пояснив той факт, що політику Путіна в Європі підтримують переважно праворадикальні сили - Національний фронт у Франції, Йоббік в Угорщині, а також ультраправі партії Польщі, Греції, Болгарії та інших країн ЄС.