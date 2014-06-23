Обама пригрозив Путіну черговими санкціями через ситуацію в Україні

Як повідомив журналістам представник Білого дому Джош Ернест, про це Обама заявив у понеділок під час телефонної розмови.

«Обама знову закликав президента Путіна підтримати мир замість того, щоб допускати постачання зброї і бойової техніки за кордон і, як і раніше, надавати підтримку бойовикам і сепаратистам, які дестабілізують ситуацію в регіоні», - цитує Ернеста РИА Новости.

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«Росії доведеться платити додаткову ціну, якщо ми не побачимо конкретних заходів для деескалації ситуації», - навів зміст розмови лідерів США і РФ представник Білого дому.

За його словами, Обама підкреслив, що хоче бачити, щоб «Росія й особисто президент Путін використовували свій вплив для того, щоб спробувати створити мир і стабільність у Східній Україні».

Він підкреслив, що США підтримують президента України Петра Порошенка в його зусиллях щодо мирного вирішення кризи.