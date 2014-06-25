Прем`єр-міністр Туреччини балотуватиметься на пост президента країни - ЗМІ
Чинний прем`єр-міністр Туреччини Тайіп Ердоган наступного тижня буде висунутий правлячою партією як кандидат на президентських виборах, проведення яких має відбутися в серпні.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер, яке цитує віце-прем`єра країни Бюлента Аринча.
«Всі ми прекрасно розуміємо, хто стане нашим кандидатом у президенти», - заявив агентству Аринч, - «Не дивлячись ні на які перешкоди, 1 липня, найімовірніше, буде оголошено про висунення прем`єр-міністра».
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Майбутні вибори в Туреччині стануть першими в історії країни, коли президент обиратиметься голосуванням населення. Це стало можливим в результаті внесених в конституцію поправок. Раніше глава держави обирався депутатами парламенту.
Перший тур президентських виборів у Туреччині відбудеться10 серпня. Щоб перемогти, один з кандидатів повинен набрати 51% голосів. Якщо необхідної кількості голосів у першому турі набрати не вдасться, другий тур пройде 24 серпня.