У Багдаді стався вибух: 12 загиблих

Напад стався на тлі боїв сил безпеки Іраку проти сунітських бойовиків на південь і захід від Багдада.

Бойовики угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту» захопили значні частини п’яти провінцій.

Раніше сьогодні прем’єр Іраку Нурі аль-Малікі виступив проти закликів про необхідність формування уряду національної єдності, щоб подолати сунітських бойовиків.

У телезверненні Малікі, представник іракської шиїтської більшості, заявив, що заклики про формування такого уряду «є переворотом проти конституції і політичного процесу».

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На тому, що іракський уряд має включати представників усіх релігійних й етнічних меншин, наполягають Сполучені Штати.

США заявляли, що тільки такий кабінет допоможе іракській владі домогтися підтримки сунітів в протистоянні з бойовиками з сунітського радикального угрупування «Ісламська держава Іраку і Леванту».