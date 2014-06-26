У Багдаді стався вибух: 12 загиблих
Влада Іраку повідомляє про вибух і обстріл на півдні столиці країни Багдада, внаслідок чого загинули 12 людей, ще 23 були поранені.
Напад стався на тлі боїв сил безпеки Іраку проти сунітських бойовиків на південь і захід від Багдада.
Бойовики угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту» захопили значні частини п’яти провінцій.
Раніше сьогодні прем’єр Іраку Нурі аль-Малікі виступив проти закликів про необхідність формування уряду національної єдності, щоб подолати сунітських бойовиків.
У телезверненні Малікі, представник іракської шиїтської більшості, заявив, що заклики про формування такого уряду «є переворотом проти конституції і політичного процесу».
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На тому, що іракський уряд має включати представників усіх релігійних й етнічних меншин, наполягають Сполучені Штати.
США заявляли, що тільки такий кабінет допоможе іракській владі домогтися підтримки сунітів в протистоянні з бойовиками з сунітського радикального угрупування «Ісламська держава Іраку і Леванту».