У США вперше оприлюднили доповідь про електронне стеження

Зроблено це було у відповідності з розпорядженнями, відданими в червні 2013 року президентом країни Бараком Обамою у зв'язку з гучними викриттями шпигунських програм американських спецслужб Едвардом Сноуденом, пише ИТАР-ТАСС.

Звіт був поширений апаратом директора національної розвідки США Джеймса Клеппера. Формально він координує роботу всіх 16 американських розвідувальних відомств.

У доповіді, зокрема, йдеться, що у 2013-му році спеціальний американський суд по нагляду за діяльністю іноземних розвідок видав за запитом спецслужб США близько 2 тис. ордерів в трьох різних категоріях. Першою категорією було охоплено 1144 "цілі" (1767 ордерів), другою - 89138 (1 ордер), третьою - 319 (131 ордер). Згідно з поясненнями, друга категорія стосується, в основному, осіб та організацій, які перебувають за межами США.

У документі не уточнюється, що саме є "ціллю". Наводиться розпливчасте формулювання, згідно з яким "ціллю" може бути як окрема людина, так і група осіб, організація або навіть ціла держава. Таким чином, в доповіді не йдеться, скільки конкретно людей в минулому році було охоплено американськими програмами електронного стеження.

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Автори звіту також повідомляють, що в минулому році спецслужби США 178 разів використовували своє право звертатися за різною інформацією "ділового роду". Ці випадки стосувалися 172 "окремих осіб, організацій або іноземних держав", пояснюється в доповіді. За словами укладачів, такого роду дії американської розвідки торкнулися і 248 громадян США.

У документі вказується, що за звітний період було виписано 19212 "листів, які зачіпають сферу національної безпеки", на підставі яких спецслужби США вимагають від різних організацій всередині країни надання тих чи інших даних, що їх цікавлять. Ці листи містили 38832 окремих запити на отримання конкретної інформації. Як визнає апарат директора нацрозвідки США, в таких випадках один лист, спрямований, приміром, телекомунікаційній компанії, може містити вимогу надати дані щодо відразу кількох її клієнтів.