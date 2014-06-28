У Каліфорнії на захист мосту від самогубців витратять 76 мільйонів

З необхідних 76 мільйонів доларів 20 мільйонів будуть виділені з коштів, зібраних за проїзд по мосту, 49 мільйонів спрямують з федерального бюджету США, і ще сім мільйонів - від штату Каліфорнія.

Про це пише Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Родичі самогубців, що раніше кинулися вниз з цього мосту, як наголошується, палко вітали рішення чиновників.

Місцева влада вже не одне десятиліття розглядала цю проблему. Зокрема, пропонувалося встановити спеціальні сітки, високі перила, проте з ряду причин варіанти відкидалися. У 2010 році дирекція мосту сертифікувала проект установки страхувальної сітки по обидва боки прогону, шириною близько шести метрів, однак він досі не реалізований через фінансові проблеми.

У 2012 році президент Барак Обама ухвалив, що проекти, які пов'язані з установкою конструкцій, що забезпечують безпеку, можуть отримувати фінансування з федерального бюджету.

Роботи, як очікується, почнуться вже в наступному році, а завершити реконструкцію планується в 2018-му.

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Довідка. Міст «Золоті Ворота», з його мальовничим видом на Тихий океан і затоку Сан-Франциско, вже давно є улюбленою спорудою для людей, які прагнуть звести рахунки з життям. З моменту свого відкриття в 1937 році і до теперішнього часу свій «останній стрибок» з нього вчинили понад 1400 осіб. У минулому році було зафіксовано рекордне число самогубств - 46.