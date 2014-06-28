В аеропорту Лондона зіткнулися 2 літаки

Інцидент стався на руліжній доріжці, коли один літак під'їжджав до зупинки, а інший виїжджав заднім ходом, повідомляє Коммерсант.ru.

В результаті, літаки зачепили один одного крилами і хвостовою частиною. Представник авіакомпанії повідомив, що обидва літаки отримали пошкодження, ведеться розслідування. Слідів алкоголю в крові пілотів виявлено не було. Ніхто не постраждав, однак пасажирам довелося чекати 3 години, перш ніж вони змогли пересісти на інші літаки.