Британські авіаносці залишаться без нових літаків (фото)

Перспективні британські авіаносці можуть залишитися без нових літаків, повідомляє Financial Times.

Головний корабель серії CVF - "Квін Елізабет" – має ввійти до складу флоту 2014 року. Спочатку передбачалося, що авіаносець буде озброєний винищувачами нового покоління F-35 Lightning II, які замінять у складі морської авіації і ВПС Великобританії винищувачі Harrier.

Проте, на думку представників міністерства оборони Великобританії, з огляду на утрудненнями в розробці винищувача та постійне зростання його ціни, сформувати до 2014 року перше боєздатне авіакрило на винищувачах F-35 для ВМС Великобританії, швидше за все не вдасться. В цьому випадку першими бойовими літаками для нових британських авіаносців стануть модернізовані Harrier GR9, що нині базуються на кораблях типу "Інвінсибл".

Нагадаємо, що перший авіаносець проекту CVF буде закладений наприкінці 2008 року і спущений на воду в 2012-му, а до 2015 року обидва авіаносці - "Квін Елізабет" і "Прінс оф Веллс" - мають увійти до ладу. На кожному з кораблів планується розмістити авіакрило у складі 32 винищувачів і 12-16 вертольотів EH-101.

Лента.ру