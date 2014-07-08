Перед британським парламентом встановлять статую Махатми Ганді
15:28, 08 липня 2014Світ
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В історичному центрі Лондона на Парламентській площі, встановлять статую Махатми Ганді.
Джордж Осборн (праворуч) на місці вбивства Ганді / @George_Osborne
Про це повідомив британський міністр фінансів Джордж Осборн у своєму Твіттері.
"Ганді був батьком демократичної Індії. Можу повідомити, що ми вшануємо його пам'ять статуєю перед "матір'ю парламентів" (традиційна назва британського парламенту - ред.)" на Парламентській площі", - написав Осборн під час візиту в Індію.
Читайте такожОнук Махатми Ганді записав відеозвернення до українцівНа Парламентській площі в Лондоні вже стоять статуї Авраама Лінкольна, Нельсона Мандели, Бенджаміна Дізраелі, Уїнстона Черчілля та інших відомих політиків.
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