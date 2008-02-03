На виборах у Сербії лідирує прозахідний кандидат

За попередніми даними, в другому турі виборів президента в Сербії лідирує діючий глава держави Борис Тадіч з результатом 50,5 відсотка, передає Лента.ру з посиланням на France Presse. Його суперник – кандидат від Радикальної партії Сербії Томіслав Николіч набрав 47,9 відсотка голосів.

Явка виборців - 63,8 відсотка. Одержані дані трохи відрізняються від екзит-полу офіційного спостерігача на недільних виборах – неурядової організації CeSID, за даними якої Тадіч має набрати 50,3 відсотка, а Николіч – 48,1 відсотка голосів.

Нагадаємо, що в першому турі перемогу отримав опозиціонер Николіч, випередивши чинного президента на 3,1 відсотка голосів.

Борис Тадіч дотримується "прозахідної" політики, тоді як Николіч - прихильник панславізму і зближення з Росією.