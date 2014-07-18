Обама: Спеціалісти ФБР уже на шляху до України

Обама зазначив, що після катастрофи літака Боінг-777 він поспілкувався із лідерами Малайзії, Нідерландів та України, висловив свої співчуття та пообіцяв допомогу у розслідуванні цієї трагедії.

Спеціалісти ФБР та інших структур, які мають відповідну кваліфікацію та досвід вже відправлені до України.

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