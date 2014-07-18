Обама: Спеціалісти ФБР уже на шляху до України
19:02, 18 липня 2014Світ
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У своєму виступі президент США Барак Обама зазначив, що спеціалісти Федерального бюро розслідувань США вже на шляху до місця падіння малайзійського лайнера на Донбасі.
Обама пообіцяв допомогу у розслідуванні трагедії Боінга-777
Обама зазначив, що після катастрофи літака Боінг-777 він поспілкувався із лідерами Малайзії, Нідерландів та України, висловив свої співчуття та пообіцяв допомогу у розслідуванні цієї трагедії.
Спеціалісти ФБР та інших структур, які мають відповідну кваліфікацію та досвід вже відправлені до України.
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