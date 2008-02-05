Ющенко обіцяє не заважати Москві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що Україна не перешкоджатиме вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Генеральної ради СОТ у Женеві.

Президент України висловив переконання, що всі країни, у тому числі й пострадянські, мають формувати свої відносини на базі правил СОТ.

«Україна ніколи не підтримуватиме привнесення невиправданих і штучних ускладнень у переговорний процес про приєднання до СОТ інших країн. Ми повністю підтримуємо вступ до СОТ Російської Федерації. Україна максимально сприятиме тому, щоб процес приєднання Росії відбувся якомога швидше», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент також запевнив, що Україна сприятиме поширенню правил і норм СОТ на інші країни і регіони.