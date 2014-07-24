В Іраку терористи-смертники атакували тюремний конвой, загинули 60 осіб

В Іраку бойовики атакували поліцейський конвой, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

За даними МВС, підірваний автобус з ув'язненими, яких перевозили з міста Таджі на північ від Багдада. Загинули 60 осіб. У нападі брали участь терористи-смертники.

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Атака почалася з обстрілу з мінометів бази іракської армії, де містилися особи, підозрювані в тероризмі. Побоюючись втечі, влада вирішила перевезти їх в інше місце. Під час руху конвою бойовики підірвали заздалегідь закладені на узбіччях фугаси та відкрили шквальний вогонь. У результаті, як повідомляє поліція, було вбито 52 ув'язнених і вісім солдатів, ще п'ятнадцять осіб поранено. Відповідальність за напад на себе поки ніхто не взяв.

Ця атака, як зазначає агентство, сталася майже рік потому після нападу «Аль-Каїди» на дві іракські в'язниці - Абу-Грейб і Таджи. Тоді бойовикам вдалося звільнити більше 500 ув'язнених, багато з яких поповнили ряди ісламістів. В результаті нападу загинули 120 іракських охоронців та бійців американського спецназу.