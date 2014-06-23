В Іраку бойовики захопили місто Талль-Афар
14:24, 23 червня 2014Світ
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В Іраку бойовики угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту" захопили місто Талль-Афар.
фото REUTERS
Це місто розташоване в провінції Найнава в 50 км на північний захід від Мосула, адміністративного центру регіону країни, передає Коммерсант.ru.
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Як зазначає Le Figaro, місто має важливе стратегічне значення, оскільки знаходиться недалеко від сирійського кордону.
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