Ізраїль та "Хамас"" домовились про триденне перемир'я

У заяві, оприлюдненій у Нью-Дейлі, де перебуває державний секретар США Джон Керрі, США і ООН повідомили, що перемир'я розпочнеться о 8.00 1 серпня, повідомляє Радіо Свобода. Читайте такожХАМАС погодився на нове перемир'я з Ізраїлем - ЗМІ

У заяві йдеться, що упродовж цього припинення вогню, мають відбуватися переговори про більш тривале перемир'я. За повідомленням палестинської влади, упродовж трьох тижнів бойових дій було вбито понад 1 тисяча 400 палестинців, більшість із них – цивільні. За цей час загинуло 56 ізраїльських солдатів і троє цивільних.