У Росії набув чинності закон про приховування подвійного громадянства

За словами джерела, російський громадянин, який придбав ще одне громадянство в іншій країні, тепер зобов'язаний протягом двох місяців з дня отримання повідомити про це ФМС, повідомляє РИА Новости.

У разі порушення закону громадянин зобов'язаний або сплатити штраф у розмірі до 200 тис. руб. або пройти обов'язкові роботи на строк до 400 годин.

Однак, сама процедура повідомлення держави про отримання другого громадянства поки остаточно не визначена. Наразі відомо, що громадянин може не йти у відділення служби, а повідомити його поштою.

У Криму, в якому існує невизначеність з українським громадянством, закон набуде чинності 1 січня 2016 року.

Раніше Державна дума прийняла в третьому, остаточному читанні закон, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за приховування подвійного громадянства.