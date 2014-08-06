Географічний центр Росії перенесли після захоплення Криму
Окупація Криму Росією стала причиною перенесення географічного центру країни, розташованого на березі озера Віві в Красноярському краї.
Географічний центр перенесли на кілька десятків метрів південніше, пише ИТАР-ТАСС.
«Він (географічний центр) перебував на сопці, де в 1992 році евенкійськими майстрами була побудована каплиця Сергія Радонезького, і встановлений 8-метровий православний хрест», - повідомив керівник Красноярського відділення Російського географічного товариства Геннадій Лубинець.
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Координати географічного центру, розташованого на плато Путорана (66 градусів 25 мінут північної широти і 94 градуси 15 мінут східної довготи), вперше незабаром після розпаду СРСР за спеціальною формулою визначив академік Петро Бакут. Після перевірки Федеральною службою геодезії і картографії південно-східний берег озера Віві був офіційно визнаний географічним центром Росії.
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