ЗМІ Ізраїлю повідомляють, що ХАМАС порушив перемир'я

Таким чином було порушено 72-годинне перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, що закінчується в п'ятницю, 8 серпня, о 8:00 за місцевим часом.

Тим часом у Каїрі в ніч на п'ятницю сторони провели переговори з приводу встановлення довгострокового перемир'я. Збройне крило ХАМАС закликав палестинську делегацію не продовжувати режим припинення вогню, якщо Тель-Авів не піде на певні поступки, зокрема, не відкриє порт в Газі, передає Лента.ру.Читайте такожГлава МЗС Ізраїлю підтвердив, що кабмін виступив проти розширення операції в Газі - ЗМІ

Єгипетська сторона, згідно з палестинськими джерелами видання, зацікавлена в продовженні перемир'я між ізраїльтянами і палестинцями ще на три доби. Однак ті ж джерела повідомляють, що переговори зайшли в глухий кут, так як Ізраїль не готовий виконати вимогу палестинської делегації. Воно полягає у звільненні захоплених раніше ЦАХАЛом жителів Західного берега річки Йордан і в будівництві морського порту в секторі Газа.

Співрозмовники видання сказали, що представники ХАМАС і «Ісламського джихаду», присутні на переговорах, в свою чергу відмовилися роззброюватися на вимогу Ізраїлю.

Крім того, лідер ХАМАС Муса Абу Марзук відкинув можливість гарантій з боку США щодо будь-якої домовленості між Ізраїлем і палестинцями з-за підтримки Вашингтоном блокади в Газі.Читайте такожІзраїль та "Хамас"" домовились про триденне перемир'я

Сухопутна операція Ізраїлю у палестинському анклаві розпочалася 17 липня. До цього протягом 10 днів ізраїльтяни вели артилерійський обстріл сектора Газа. Втрати палестинців оцінюються приблизно в 1,8 тисячі осіб, ізраїльської сторони - близько 70 осіб.