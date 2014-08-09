Жертвами тайфуну "Халон" в Японії стали 4 людини, постраждали 26

За останніми даними, рекомендацію про евакуацію отримали 1,32 млн осіб в 15 префектурах, включаючи острів Сікоку, регіони Кінкі і Токай, передають РИА Новости з посиланням на агентство Кіодо.

Читайте такожЯпонський острів Кюсю частково залишився без електрики через тайфун "Халон"

Без електрики залишаються кілька тисяч житлових будинків. Сьогодні були скасовані майже 500 авіарейсів, на півдні країни припинено морське сполучення. Понад 130 авіарейсів скасовані також на завтра.

Зараз тайфун "Халон", що отримав в Японії порядковий номер 11, впритул наблизився до острова Сікоку. Тиск у центрі тайфуну становить 965 гектопаскалей, швидкість вітру досягає 35 м/с, при поривах - до 50 м. Циклон рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю 15 км/год і пройде над більшою частиною території Японії за вихідні, до понеділка досягнувши її північно-західних районів.

Раніше в суботу головне метеорологічне управління Японії оголосило "особливе попередження" для префектури Міе головного японського острова Хонсю. Там вже випала двомісячна норма опадів. Рівень "особливої тривоги" означає наближення стихійного лиха, яке відбувається не частіше одного разу на кілька десятків років, і може привести до жертв.

Штормове попередження через тайфун "Халон" діє для островів Кюсю і Сікоку, а також для районів Кінкі, Токай і частини району Канто на Хонсю.