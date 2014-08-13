Поліція: Робін Вільямc учинив самогубство
00:54, 13 серпня 2014Світ
0 0
Американська поліція підтвердила самогубство актора Робіна Вільямса, якого знайшли мертвим у його домі в Сан-Франциско у понеділок, 12 серпня.
Поліція підтвердила самогубство актора Робіна Вільямса REUTERS
Представник місцевої поліції Кейт Бойд заявив, що актор покінчив з життям через повішання, передає ВВС Україна.
Водночас він додав, що розслідування обставин його смерті триває, буде проведена токсикологічна експертиза.
Читайте такожПомер американський комедійний актор Робін Вільямс
Відомо, що перед смертю актор лікувався від депресії.
Робін Вільямс помер у віці 63 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter