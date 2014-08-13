Поліція: Робін Вільямc учинив самогубство

Представник місцевої поліції Кейт Бойд заявив, що актор покінчив з життям через повішання, передає ВВС Україна.

Водночас він додав, що розслідування обставин його смерті триває, буде проведена токсикологічна експертиза.

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Відомо, що перед смертю актор лікувався від депресії.

Робін Вільямс помер у віці 63 років.