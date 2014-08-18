ВПС США завдали нових авіаударів по позиціях бойовиків в Іраку

Про це повідомляє в неділю ввечері сайт Центрального командування Збройних сил США.

Раніше агентство Рейтер повідомило, що президент США Барак Обама санкціонував авіаудари по бойовиках в цій області, повідомляє РИА Новости.

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В ході розпочатої акції американськими ВПС «були знищені три бойових машини, які належали бойовикам , встановлене на одній з машин зенітне знаряддя, а також один КПП». Повідомляється, що у цій операції були задіяні винищувач і штурмовик, які незабаром після нальоту «благополучно покинули район бомбардування».

Раніше американські ВПС завдали ще дев'ять авіаударів по позиціях бойовиків у районі міста Ербіль - столиці автономного регіону Іракський Курдистан. Так, в результаті авіаудару були знищені чотири БМП, сім бойових машин, два військових всюдихода Хамві (Humvee) і один бронеавтомобіль.