Обама допускає нанесення точкових ударів по бойовикам в Іраку

Як повідомляє Радіо Свобода, Барак Обама заявив про ймовірність нанесення точкових ударів з повітря для допомогти іракській владі у знятті блокади на горі Синджарі та звільнення населення, яке там фактично опинилося у пастці.

«Ми будемо діяти обдумано, щоб запобігти потенційному акту геноциду», – заявив Обама.

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Тим не менше, американський президент заявив, що не дозволить Сполученим Штатам бути втягнутими у ще одну війну в Іраку.

Раніше речник Білого дому Джош Ернест сказав про те, що США вивчають можливість авіаударів, щоб зупинити бойовиків-ісламістів в Іраку. Минулої ночі напади екстремістів на півночі Іраку засудила також Рада Безпеки ООН, яка провела з цього приводу екстрене засідання.