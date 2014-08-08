Обама допускає нанесення точкових ударів по бойовикам в Іраку
Президент США Барак Обама санкціонував, в разі необхідності, повітряні удари в Іраку проти бойовиків-ісламістів, аби захистити американських військових і дипломатичні кадри на півночі країни.
Як повідомляє Радіо Свобода, Барак Обама заявив про ймовірність нанесення точкових ударів з повітря для допомогти іракській владі у знятті блокади на горі Синджарі та звільнення населення, яке там фактично опинилося у пастці.
«Ми будемо діяти обдумано, щоб запобігти потенційному акту геноциду», – заявив Обама.
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Тим не менше, американський президент заявив, що не дозволить Сполученим Штатам бути втягнутими у ще одну війну в Іраку.
Раніше речник Білого дому Джош Ернест сказав про те, що США вивчають можливість авіаударів, щоб зупинити бойовиків-ісламістів в Іраку. Минулої ночі напади екстремістів на півночі Іраку засудила також Рада Безпеки ООН, яка провела з цього приводу екстрене засідання.