У РФ винесли вирок ще чотирьом підсудним у "Болотній справі": від 2,5 до 3,5 років колонії

Замоскворецький суд Москви виніс вирок підсудним у справі щодо так званого заворушення на Болотній площі.

Про це повідомляє з зали суду кореспондент Радіо Свобода Наталія Джанполадова.

За рішенням судді Наталії Сусіної антифашист Олексій Гаскаров і бізнесмен Олександр Марголін проведуть в колонії по три з половиною роки, націоналіст Ілля Гущин - два з половиною роки.

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Відбувати покарання вони будуть у колонії загального режиму. Пенсіонерка Олена Кохтарьова отримала умовний термін, адже визнала свою провину, розкаялася і заявила про зміну своїх політичних поглядів.

Довідка УНІАН. 6 травня 2012 року, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, акція в Москві закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 осіб.

Слідчий комітет порушив справу за статтею 212 КК РФ (масові заворушення), низці фігурантів справи пред'явлено звинувачення в застосуванні насильства до представників влади (стаття 318 КК РФ).

Прокуратура вимагала засудити фігурантів справи до позбавлення волі в колонії загального режиму на терміни від 5 до 6 років. Найбільший термін - шість років ув'язнення - держзвинувачення просило призначити Олександрі Наумовій (Духаніній) і Сергію Кривову. Мінімальний термін покарання у вигляді п'яти років ув'язнення прокуратура попросила для Ярослава Білоусова. Іншим фігурантам справи - Андрію Барабанову, Степану Зиміну, Олексію Полиховичу, Артему Савьолову та Денісу Луцкевичу - держобвинувач просив призначити по 5,5 років колонії загального режиму.