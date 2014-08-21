Придністров'я збирає резервістів у "миротворчий контингент"
00:16, 21 серпня 2014Світ
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Придністровських держслужбовців, які є військовозобов'язаними в запасі, покличуть на спеціальні військові збори строком на 1 місяць
Придністров'я збирає резервістів у "миротворчий контингент" / venividi.ru
Про це йдеться в указі президента невизнаної ПМР, повідомляють Новости Придністров'я.
Збори будуть проходити в Миротворчих силах Придністров'я. Згідно з документом, збори оголошені "з метою підготовки фахівців з числа військовозобов'язаних громадян, вдосконалення бойової підготовки військових частин Збройних сил Придністровської Молдавської Республіки, виконання миротворчих завдань і для комплектування військового контингенту Миротворчих сил".
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Заклик на спеціальні військові збори в цьому році здійснює міністерство оборони ПМР.
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