Придністров'я збирає резервістів у "миротворчий контингент"

Про це йдеться в указі президента невизнаної ПМР, повідомляють Новости Придністров'я.

Збори будуть проходити в Миротворчих силах Придністров'я. Згідно з документом, збори оголошені "з метою підготовки фахівців з числа військовозобов'язаних громадян, вдосконалення бойової підготовки військових частин Збройних сил Придністровської Молдавської Республіки, виконання миротворчих завдань і для комплектування військового контингенту Миротворчих сил".

Читайте такожЖириновський пообіцяв "віце-прем'єру" ДНР всю необхідну допомогу на найвищому рівні - запис розмови

Заклик на спеціальні військові збори в цьому році здійснює міністерство оборони ПМР.