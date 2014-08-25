ЗМІ: У НАТО обговорюють націлювання європейської системи ПРО на Росію

Представники Польщі, Литви, Латвії та Естонії офіційно звернулися до решти членів Північноатлантичного альянсу з пропозицією націлити ЄвроПРО на Росію. Про це в понеділок, 25 серпня, пише Lenta.ru за матеріалами Der Spiegel.

Причиною звернення стали побоювання країн Балтії та Польщі у зв'язку з загрозою, що виходить від Росії після її вторгнення в Україну. Цю пропозицію було зроблено напередодні саміту НАТО, який відбудеться 4-5 вересня в Уельсі.

Читайте такожЗМІ: Росію не запросили на вересневий саміт НАТОЗа даними видання, більшість країн-членів альянсу не підтримали таку ініціативу, зауваживши, що це стане непотрібною провокацією. Представники НАТО нагадали, що вже кілька років переконують Росію в тому, що система ЄвроПРО не спрямована на неї.

Тим не менш, на саміті все ж буде розглянуто питання безпеки держав-членів НАТО, що межують з Росією. Так, будуть порушені питання продовження терміну розміщення на східному кордоні альянсу додаткових військ, а також розвідувальних літаків.

Згідно з діючими планами, формування ЄвроПРО повинно завершитися до 2018 року.