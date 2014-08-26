Японія хоче поділитись власними ліками від Еболи

Про це на брифінгу у Токіо заявив секретар Кабінету міністрів Йошихіде Суга, передає 5 канал.

Препарат під назвою "фаві-піравір" створили у корпорації "Фуджі". Тестування у лікуванні еболи він досі не пройшов. Ліки створювали насамперед, як антигрипозні. Відомо, що віруси лихоманки Ебола та грипу – одного типу, тож виробники препарату сподіваються, що їхні ліки зможуть стати дієвим засобом у боротьбі з епідемією Еболи.

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Компанія-виробник має достатньо запасів для лікування 20-ти тисяч пацієнтів. За словами секретаря японського уряду, Токіо зможе постачати препарат, як тільки Всесвітня організація з охорони здоров'я зробить відповідний запит.

Нагадаємо, спалах недуги у західній Африці забрав життя майже півтори тисячі людей.